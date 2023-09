Son départ est annoncé, l’entraîneur de l’OM hallucine

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un peu plus de deux mois à l’OM, Marcelino vit déjà ses premières turbulences. A tel point que selon l’ancien défenseur marseillais Adil Rami, le technicien espagnol ne finira pas la saison à Marseille. Des propos qui n’ont pas vraiment été appréciés par le principal intéressé.

« Je pense qu’il va falloir qu’il s’adapte tôt ou tard. Je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de saison. À Marseille on n’aura pas la patience ? Non, impossible . » Adil Rami s’est exprimé sur la situation de l’OM et surtout de Marcelino pour Prime Vidéo dimanche, après le match nul face à Toulouse (0-0).

«C’est un entraîneur à l’ancienne»

D’après l’ancien défenseur de l’OM, Marcelino, sous contrat jusqu’en juin 2025, ne finira donc pas cette saison à Marseille. « Je n’ai pas de conseils à lui donner, c’est un entraîneur à l’ancienne. Il a toujours fait ça avec cette compo là toute sa carrière. Sauf que là, tu es à l’OM, en France, c’est différent », a ajouté Adil Rami.

Marcelino surpris et agacé