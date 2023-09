PSG : Mbappé reçoit un appel du pied décisif pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est toujours attendu du côté du Real Madrid. Son avenir est loin d’être réglé et il pourrait bien partir à l’issue de la saison en cours. D’ailleurs, Rafael Nadal prend position en faveur d’une arrivée de l’attaquant français, tout en ouvrant la porte à la possibilité de devenir président du Real Madrid.

Après un long feuilleton estival, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, sans toutefois prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Un départ libre est donc toujours possible. Et Rafael Nadal reconnaît qu'il est favorable à une arrivée du capitaine des Bleus au Real Madrid.

PSG : Transfert annoncé pour Mbappé, le Real Madrid réagit https://t.co/UX7qTrx2Wy pic.twitter.com/O6QL3nQjJt — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Nadal ouvre la porte à Mbappé...

« Je serais heureux qu'il vienne, bien sûr que j'aime Mbappé. Quelle obligation avait Mbappé de venir ? Madrid est plus grand que n'importe quel joueur. S'il vient, il n'y aura pas de rancœur. Il aura renoncé à beaucoup d'argent », lance l’Espagnol dans une longue interview accordée à Movistar . Un appel du pied qui n’a rien d’anodin puisque Rafael Nadal pourrait bien succéder à Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Une option qu’il n’écarte pas.

... et s'imagine président du Real Madrid