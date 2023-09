Transfert à 20M€, c’est la douche froide pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la fermeture du mercato estival le 2 septembre dernier, le PSG a continué son dégraissage grâce aux marchés du Moyen-Orient, qui sont toujours ouverts. Dans cette optique, le club de la capitale a vendu plusieurs joueurs au Qatar dont Julian Draxler. Mais le prix de son transfert est inférieur aux 20M€ évoqués.

Afin de réaliser un dégraissage important, le PSG a pu compter sur l'Arabie Saoudite et le Qatar. Al-Hilal et Al-Ettifaq ont ainsi enrôlé Neymar et Georginio Wijnaldum tandis qu'Abdou Diallo a rejoint Al-Arabi, club qatari. D'ailleurs, après la fermeture du mercato en France, le PSG a poursuivi ses opérations avec le Qatar.

PSG : La malédiction du Qatar enfin brisée avec Luis Enrique ? https://t.co/qxbsa9LcRH pic.twitter.com/eGU1W0f9Gw — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Draxler rejoint Al-Ahli SC

Ainsi, Marco Verratti a rejoint Abdou Diallo à Al-Arabi tandis que Julian Draxler s'est engagé quant à lui avec Al-Ahli SC. En perdition totale depuis plusieurs saisons, l'international allemand quitte donc définitivement un club qu'il avait rejoint en janvier 2017.

Un transfert finalement loin des 20M€ ?