Crise à l’OM, McCourt «candidat au titre de pigeon de l’année»

Jean de Teyssière

L'OM est plongé dans une crise historique depuis le début de la semaine, après l'houleuse réunion entre les dirigeants de l'OM et les représentants des principaux groupes de supporters. Depuis, Marcelino, arrivé en juin dernier, a déjà plié bagage et le flou subsiste concernant l'avenir de Pablo Longoria. Au milieu de tout ça, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, semble perdu et le journaliste Romain Molina n'a pas été tendre avec l'homme d'affaires américain.

La crise a frappé de plein fouet l'OM, à quelques heures de ses débuts en Ligue Europa, face à la malade équipe de l'Ajax Amsterdam. L'avenir à court terme de l'OM est flou et Frank McCourt, le propriétaire, semble totalement dépassé par la situation.

McCourt lui aussi sur le départ ?

Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a affirmé mercredi sur les ondes de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme que si Pablo Longoria quittait l'OM, il ne donnait pas cher de la peau de Franck McCourt : « Longoria ne peut pas retourner comme si de rien n’était. Est-ce que c’est fini Longoria à Marseille ? Si Longoria part de Marseille, je vois pas très bien comment McCourt va rester. S’il a aucun soutien dans cette affaire là, Longoria n’aura aucune raison de rester. »

Crise à l'OM, le successeur de Marcelino va faire une annonce https://t.co/SyfFjqAtN6 pic.twitter.com/1VTp788dRX — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Franck McCourt peut être directement candidat au titre de pigeon de l’année»