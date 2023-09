Crise à l’OM : Il pousse un coup de gueule contre les supporters

Hugo Chirossel

Face à la crise qui touche le club ces derniers jours, l’OM a annoncé ce mercredi le départ de son entraîneur, Marcelino, seulement trois mois après son arrivée. Désormais, c’est l’avenir de Pablo Longoria et de tout le directoire marseillais qui interroge. Sur les réseaux sociaux, Renaud Muselier, président de la région PACA a condamné l’action des représentants des groupes de supporters.

Comme attendu ces dernières heures, Marcelino, arrivé fin juin pour succéder à Igor Tudor, n’est plus l’entraîneur de l’OM. Face à la situation qui touche le club, le technicien espagnol a préféré mettre un terme à son aventure marseillaise prématurément. Dans son communiqué, l’Olympique de Marseille évoque une « situation déplorable » et regrette que le départ de Marcelino et son staff soit dû à « des raisons extra-sportives ».

Avenir incertain pour Longoria et le reste de la direction

Marcelino pourrait bien être que le premier départ d’une longue liste. L’OM a indiqué mardi soir la mise en retrait de quatre de ses dirigeants : Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo. Leur départ n’a pas été officialisé, mais la tendance est clairement à ce qu’ils quittent leur fonction respective prochainement. Une chose est sûre, ils ne sont pas du voyage jeudi, pour la rencontre de Ligue Europa entre l’Ajax Amsterdam et l’OM.

«Un déshonneur pour Marseille et pour le football français»