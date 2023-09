Le clan McCourt dénonce une fake news à l’OM

Jean de Teyssière

Depuis lundi soir, l'OM est plongé dans une crise historique, qui a conduit au départ de l'entraîneur espagnol, Marcelino, ce mercredi. L'OM n'est pas non plus à l'abri de voir ses dirigeants, notamment Pablo Longoria, quitter le club, après avoir annoncé se mettre en retrait de leur fonction. Mais ce droit de retrait ne semble pas encore être officiel et du côté de l'entourage du propriétaire, Frank McCourt, on dément toute mise en retrait.

D'après plusieurs médias, Pablo Longoria, le président de l'OM aurait été menacé de mort par les supporters au cours de la réunion entre les dirigeants marseillais et les représentants des supporters. De quoi justifier un droit de retrait ?

Qu'est-ce que le droit de retrait ?

Le quotidien L'Équipe explique ce qu'est le droit de retrait, très encadré par le droit du travail français : « Le droit de retrait permet au salarié de refuser de prendre son poste de travail ou de le quitter, sans avoir l'accord préalable de son employeur. Le salarié doit toutefois avoir un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. L'employeur doit respecter son obligation de protéger la santé et assurer la sécurité du salarié. Il doit alors prendre rapidement les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de danger grave et imminent. » Pourtant, mardi soir, un membre proche du directoire de l'OM affirmait que le communiqué publié ce mardi faisait office d'une annonce de mise en retrait. À ce jour, aucune mention de ce droit n'a été aperçue, elle a même été démentie.

