Le successeur de Marcelino va déjà faire une grosse victime à l'OM

Le départ de Marcelino va changer la donne à l'OM, et comme lors de chaque changement d'entraîneurs, il y aura des gagnants et des perdants. Bien que le nom du futur coach marseillais ne soit pas encore connu, un casse-tête devrait s'offrir à lui dans le secteur offensif. Explications.

Deux petits mois et puis s'en va. Voilà la façon dont on pourrait résumer le passage de Marcelino sur le banc de l'OM. Arrivé en fin de saison dernière pour remplacer Igor Tudor, le technicien espagnol a effectivement posé sa démission et s'en va alors que l'OM est en pleine tempête. Et bien qu'aucune piste sérieuse ne circule pour le remplacer, le futur entraîneur marseillais devra quoi qu'il en soit gérer un secteur offensif pléthorique.

Le secteur offensif va devenir un gros casse-tête à l'OM

Et pour cause, cet été Pablo Longoria a drastiquement renforcé l'attaque de l'OM pour convenir au besoin du 4-4-2 à plat de Marcelino. Mais aujourd'hui, rares sont les entraîneurs utilisant encore ce système. Il est donc hautement probable que le prochain coach marseillais évoluent dans un schéma différent et probablement sans utiliser deux attaquants de pointe, là aussi une rareté dans le foot professionnel.

Vitinha ou Aubameyang, il ne pourra en rester qu'un ?

Autrement dit, il faudra probablement trancher entre Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang qui évoluaient en binôme dans le 4-4-2 de Marcelino. Même son de cloche pour Joaquin Correa et Iliman Ndiaye qui sont également des joueurs d'axe. Par conséquent, si un coach vient pour évoluer, par exemple, en 4-3-3, l'effectif ne paraît pas totalement adapté. Il faudra donc parfaitement choisir le prochain entraîneur. Mais quoi qu'il arrive, il y aura forcément des déçus dans le secteur offensif.