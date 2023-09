Le boss de l’OM prend une décision radicale, le vestiaire est interpellé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Reverra-t-on Pablo Longoria à la tête de l'OM ? Rien n'est moins sûr. Le président du club marseillais a pris la décision de se mettre en retrait et de réfléchir à son avenir. Présent en conférence de presse ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang a été interrogé sur sa relation avec l'Espagnol et sur sa situation à court terme.

Marcelino a préféré dire stop. Choqué par les menaces reçues par Pablo Longoria ce lundi soir, le technicien espagnol, arrivé à l'OM il y a seulement trois mois, a présenté sa démission. Il ne dirigera pas son équipe face à l'Ajax Amsterdam ce jeudi.

Longoria se met en retrait

Pablo Longoria ne fera pas non plus le déplacement. Le président de l'OM, tout comme Javier Ribalta, a décidé de se mettre en retrait et de réfléchir à son avenir à Marseille. Aucune information n'a circulé sur l'avenir du dirigeant espagnol.

« Tout ce qui est dit entre nous et les dirigeants doit rester une discrétion »