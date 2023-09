OM : Marcelino s’en va, un grand nom pour le remplacer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marcelino n'est plus l'entraîneur de l'OM depuis ce mercredi. Marqué et choqué par les propos tenus par certains ultras lors d'une réunion avec Pablo Longoria, le technicien a présenté sa démission. Sa succession devrait vite devenir un sujet en interne. Et pour certains, une arrivée d'Antonio Conte sur le banc marseillais n'aurait rien d'illusoire.

Marcelino n'imaginait certainement pas se retirer après la rencontre face à Toulouse. Mais ce match sans saveur a été le déclencheur d'une grave crise. Au lendemain de cette rencontre, les ultras de l'OM s'en sont pris verbalement à Javier Ribalta et Pablo Longoria, qui ont décidé de se mettre en retrait.

Les recherches n'ont pas encore débuté

Egalement choqué, Marcelino a, quant à lui, décidé tout simplement de démissionner. Son départ a été officialisé par l'OM ce mercredi. Il sera remplacé sur le banc par Pancho Abardonado, qui assurera l'intérim. Pour l'heure, Frank McCourt n'aurait pas commencé à chercher un entraîneur, mais quelques noms sont annoncés sur les réseaux sociaux.

Une arrivée de Conte « envisageable » ?