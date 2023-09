Crise à l'OM, le successeur de Marcelino va faire une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise depuis 24 heures, l'OM a communiqué le départ de Marcelino. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, c'est Pancho Abardonado qui assurera l'intérim sur le banc marseillais. Ce dernier va d'ailleurs déjà prendre la parole puisqu'il sera sur le banc ce mercredi à 18h30.

Lundi soir, la réunion entre la direction de l'OM et certains représentants de groupes d'Ultras a tourné au fiasco. Et pour cause, les supporters présents ont proféré des menaces envers Pablo Longoria et les autres membres de la direction. Une situation qui a poussé au départ de Marcelino.

Marcelino quitte l'OM

Par le biais d'un communiqué, l'OM a effectivement officialisé le départ de Marcelino : « En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l'Olympique de Marseille. Au vu du contexte, l’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives ».

Abardonado déjà en conférence de presse