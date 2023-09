«Règlement de comptes» à l’OM, il n’en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM traverse une crise exceptionnelle qui va aboutir au départ de Marcelino, et possiblement de Pablo Longoria et Javier Ribalta, Eric Di Meco lâche ses vérités dans cette affaire et n'hésite pas à critiquer le comportement des supporters, s'agaçant notamment du timing.

Lundi soir, la direction de l'OM s'est réunie avec certains représentants des Ultras marseillais. Une réunion qui a tourné au fiasco, les fans olympiens n'hésitant pas à s'en prendre à Pablo Longoria. Des menaces qui poussent Marcelino à démissionner de son poste d'entraîneur et la direction à s'interroger sur son avenir. Eric Di Meco commente cette crise et ne mâche pas ses mots.

Le boss de l’OM est au plus mal https://t.co/OUxC0qpsg5 pic.twitter.com/ULMXCKDGhD — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Il y a eu une réunion qui a tourné au règlement de comptes»

« Je suis malheureux parce que je connais tous les protagonistes de cette histoire. Je sentais qu’il y avait une certaine tension et des reproches faits à la direction ces derniers temps. Mais le timing me surprend : c’est soit trop tôt, soit trop tard. Si on veut être factuel, il y a eu une réunion lundi soir qui était prévue de longue date concernant les déplacements en Coupe d’Europe qui a tourné au règlement de comptes des supporters envers le président (Pablo Longoria) », explique tout d'abord l'ancien défenseur de l'OM au micro d' Apolline Matin sur BFM , avant de poursuivre.

«S’il y a eu des menaces, c’est inacceptable»