OM : Fiasco annoncé pour Aubameyang !

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été pour renforcer un secteur offensif qui portait plutôt mal son nom suite au départ d'Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang connait un début de saison très délicat. Les doutes subsistent concernant l'attaquant gabonais et son ancien coéquipier et sélectionneur, Daniel Cousin, se montre assez pessimiste.

Les temps sont durs pour l'OM et Pierre-Emerick Aubameyang symbolise bien les problèmes de l'équipe de Marcelino. L'ancien attaquant du Borussia Dortmund, d'Arsenal, de Chelsea ou encore du Barça, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en 5 rencontres de Ligue 1 et son impact dans le jeu est faible. Aubameyang s'était rassuré en inscrivant un double devenu anecdotique contre le Panathinaikos, mais depuis, rien. Daniel Cousin le connait très bien et il craint que ça n'aille pas en s'arrangeant.

«J’ai des doutes sur ce que je vois depuis le début de saison»

L'ancien sélectionneur du Gabon a des doutes sur la réelle motivation de l'attaquant. « J’étais très content de le voir signer à Marseille et je trouvais ça bien qu’il préfère rester en Europe plutôt que d’aller au Qatar ou en Arabie Saoudite. Ça prouve que c’est un compétiteur. Il a 34 ans, il est toujours rapide. Mais j’ai toujours un point d’interrogation sur sa motivation, sa détermination. Et j’ai des doutes sur ce que je vois depuis le début de saison. À Nantes, il a été fantomatique… Un joueur de ce calibre doit tout donner. En fait, ça me fait penser quand il venait jouer avec le Gabon, parfois il était à fond, mais parfois aussi on avait l’impression qu’il n’était pas là », a déclaré Daniel Cousin dans les colonnes de La Provence la semaine passée. Le manque de grinta d'Aubameyang risque de lui attirer les foudres des supporters.

«Il doit montrer beaucoup plus d’envie»