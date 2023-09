Longoria craque, il dévoile la vérité sur ce départ majeur

Thomas Bourseau

Igor Tudor avait été choisi par Pablo Longoria afin de prendre la suite de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. A cause de débuts poussifs, Tudor a été pris en grippe par une partie des supporters et en interne, ça se crispait. L’occasion pour le coach de faire une demande très spéciale au président de l’OM.

Pablo Longoria est le président de l’OM depuis l’hiver 2021 désormais. Quatre coachs se sont passés le relais depuis, de Nasser Larguet à Marcelino en passant par Jorge Sampaoli et Igor Tudor. Parti en fin de saison dernière, Tudor aurait pu claquer la porte bien avant et l’avait même confié à Longoria.

«Ça, ce n’est pas normal»

« Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la pré-saison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal. Et, encore, je n’ai pas vu venir la situation ». Voici la façon avec laquelle Pablo Longoria a planté le décor avant d’entrer dans le vif du sujet pour La Provence et la surprenante proposition de Tudor.

«Je ne vais pas vous déranger, si je ne suis pas la bonne personne pour ce club, je pars»