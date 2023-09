Marcelino claque la porte, ça gronde à l’OM !

Thomas Bourseau

Marcelino était certes invaincu en Ligue 1, mais n’est plus l’entraîneur de l’OM. En effet, le coach espagnol a pris la décision de démissionner après les menaces des supporters envers Pablo Longoria et la direction du président de l’OM lundi soir. Invité à s’exprimer sur son départ, Longoria dénonce entre autres les accusations de copinage.

Après le départ d’Igor Tudor à l’issue de la saison dernière, Pablo Longoria a été contraint de trouver un nouveau coach. Le Parisien révélait cette semaine que Marcelino était le choix prioritaire du président de l’OM depuis le lendemain de la défaite à Brest en mai dernier. Tout était calé pour sa venue avant même que les rumeurs Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ne fassent irruption selon Le Parisien.

Longoria dénonce les allégations de copinage via Marcelino

En raison du climat délétère à l’OM entre les supporters et la direction, et plus particulièrement envers son ami de longue date Pablo Longoria, Marcelino a claqué la porte. Le patron de l’OM a profité d’une entrevue avec La Provence pour aussi faire un point sur les accusations de copinage proférées par les supporters marseillais lundi lors de la réunion avec les dirigeants.

«Il s’en va car comme nous, il n’accepte pas travailler dans ce contexte de menaces»