Crise à l'OM, Frank McCourt fait une grande annonce

Benjamin Labrousse

Depuis lundi, l’OM est plongé dans une crise sans précédent en raison notamment d’une réunion virulente entre la direction du club marseillais et les supporters du club phocéen. Alors que le président Pablo Longoria s’est longuement confié à La Provence et a confirmé sa mise en retrait temporaire, c’est le propriétaire Frank McCourt qui est sorti du silence ce jeudi.

Alors que rien ne va plus à l’OM, le propriétaire Frank McCourt a publié un communiqué à propos de la situation actuelle à Marseille ce jeudi après-midi. « Au cours des sept dernières années, j'ai eu le privilège de posséder et de gérer l'Olympique de Marseille, l'un des clubs sportifs les plus emblématiques et les plus passionnants du monde. Je suis fier de ce que nous avons accompli, en particulier ces dernières années sous la direction de Pablo Longoria, et c'est pourquoi j'ai tenu à respecter son souhait de s'exprimer publiquement et de dire la vérité. Je suis également reconnaissant à tous les salariés talentueux qui travaillent sur le terrain et en dehors pour renforcer cette organisation. La réunion de lundi entre le Directoire de l'OM et les représentants des groupes de supporters aurait dû être l'occasion de se réunir pour défendre les intérêts du club. Au lieu de cela, elle s'est transformée en une démonstration alarmante d'agression, les membres du Directoire de l'OM ayant fait l'objet de menaces de violence » .

«Je soutiens fermement Pablo Longoria»

Frank McCourt poursuit en adressant son soutien à Pablo Longoria : « Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l'OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d'une atmosphère saine, propice à la victoire. La situation qui s'est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n'est pas le seul exemple de comportement qui aille à l'encontre de la mission de notre club. Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d'inspirer le peuple marseillais. L’incident de lundi n'en est qu'un parmi tant d'autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile » .

«Restons tous unis derrière l'Olympique de Marseille»