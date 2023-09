OM : Le successeur de Longoria connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM traverse une crise majeure, l'avenir de Pablo Longoria semble toujours incertain. Bien qu'il ait assuré qu'il ne démissionnerait pas, le président marseillais affirme également que le contexte est devenu ingérable. Et pour le remplacer un nom circule déjà.

Choqué par les menaces qu'il a reçues lundi soir lors de la réunion avec certains groupes de supporters, Pablo Longoria semble encore dans le doute pour son avenir. S'il assure, dans une interview accordée à La Provence , qu'il n'a pas proposé sa démission à Frank McCourt, le président de l'OM explique également que le contexte n'est plus propice au travail. Et selon le journaliste de L'EQUIPE Mathieu Grégoire, sa succession fait déjà parler.

L'avenir de Longoria toujours incertain ?

« La question prioritaire est : Longoria peut-il revenir ? Ce matin, les choses commencent à évoluer, doucement. On évoque des recherches de nouveaux dirigeants », écrit-il dans un chat organisé sur le site de L'EQUIPE , avant de dévoiler le nom de certains dirigeants.

Julien Fournier rencontre le club McCourt