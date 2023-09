OM : C’est annoncé, un départ est attendu à Marseille !

Thomas Bourseau

Ces derniers jours, tout s’est accéléré du côté de l’Olympique de Marseille. Après le nul face à Toulouse (0-0), les supporters ont pesté lors d’une réunion avec les dirigeants du club lundi soir. Des menaces ont été proférées pour que le directoire démissionne. Marcelino est parti, le président Pablo Longoria est marqué, et les supporters demandent un nouveau départ.

Pablo Longoria est resté sans voix. Lors d’une interview accordée à La Provence ce jeudi, dans la foulée du départ de Marcelino, le président de l’OM a fait part de pressions constantes autour du club sur sa personne et a également évoqué le cas des supporters de l’OM et de la réunion houleuse de lundi soir où sa démission a été demandée.

Les supporters demandent un nouveau leadership

Longoria a affirmé son intention de poursuivre sa mission à l’OM. Du côté des supporters, une tête doit tomber au sein des différentes associations : celle de Rachid Zeroual, leader emblématique des South Winners avant de procéder à « la nomination d’un nouveau leadership » .

En pleine crise à l’OM, Longoria règle ses comptes ! https://t.co/lRbepOiJjN pic.twitter.com/gz1WMroqAf — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Nous demandons la destitution immédiate de Rachid Zeroual»