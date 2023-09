En pleine crise, McCourt prêt à abandonner l’OM ? La réponse tombe

Amadou Diawara

Alors que l'OM est plongé dans une terrible crise, Frank McCourt ne devrait pas abandonner le navire marseillais dans une telle période. En effet, le propriétaire de l'OM serait « l’élément le plus fiable de l’OM depuis longtemps » d'après Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe.

Depuis le nul entre l'OM et Toulouse, une guerre a éclaté entre le club phocéen et ses supporters. En effet, les fans marseillais ont fait part de leur colère envers leur club ces derniers jours, allant jusqu'à menacer de mort Frank McCourt.

Accusé de vol à l’OM, Pablo Longoria vide son sac https://t.co/XPFUJo5SDV pic.twitter.com/LE7pTURkIL — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

McCourt ne va pas abandonner l'OM

Alors que l'OM est en pleine crise, Marcelino a décidé de quitter le navire. Toutefois, Frank McCourt ne devrait pas lâcher le club phocéen. Du moins, c'est ce que pense Mathieu Grégoire, envoyé spécial de L'Equipe à Marseille.

«Il est l’élément le plus fiable de l’OM depuis longtemps»