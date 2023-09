«Il n'avait pas les épaules», il balance sur l'entraineur de l'OM

Amadou Diawara

Arrivé à la fin de la dernière saison à l'OM, Marcelino a décidé de démissionner, et ce, parce que certains supporters marseillais sont allés jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria. Interrogé sur le départ de l'entraineur espagnol, Omar Keddadouche - président du club amateur l'ASC Vivaux-Sauvagère et supporter de l'OM - a estimé qu'il « n'avait pas les épaules » pour remplir son rôle.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0), les supporters marseillais ont manifesté leur colère. En effet, le public du Vélodrome s'est emporté auprès des joueurs, avant que certains ultras n'aillent jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria.

Marcelino quitte l'OM

Alors que certains ultras de l'OM sont allés beaucoup trop loin, Marcelino a décidé de prendre ses jambes à son cou. En effet, le technicien espagnol a présenté sa démission à la direction marseillaise. Et ce mercredi, l'OM a officialisé le départ de Marcelino. Lors d'un entretien accordé à BFM Marseille ce jeudi matin, Omar Keddadouch - président du club amateur l'ASC Vivaux-Sauvagère et supporter de l'OM - s'est livré sur la crise phocéenne.

«Démissionner au bout de cinq journées montre qu'il n'était pas fait pour le job»