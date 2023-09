OM : L'aveu inquiétant de Longoria sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis à mal et menacé par les supporters lundi dernier, Pablo Longoria a accusé le coup pendant plusieurs jours. Mais le président de l'OM semble avoir retrouvé assez d'énergie pour poursuivre l'aventure au sein de la cité phocéenne. Le dirigeant espagnol reste à la tête de la formation phocéenne, malgré les difficultés qui s'annoncent.

Pablo Longoria est sorti de sa réserve. Après quelques jours de réflexion, l'Espagnol a décidé de poursuivre son mandat de président de l'OM. Touché par le soutien des joueurs, mais aussi de ses supérieurs, dont Frank McCourt, le dirigeant est remonté comme une pendule et a annoncé avoir déposé plainte après avoir subi des menaces de la part de certains supporters. En conférence de presse, Longoria a dévoilé son ressenti.

Longoria reste à l'OM, il justifie sa décision

« Je m'exprime ici en tant que président de l'OM. C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Durant toute la semaine, j'étais touché par l'élan de soutien populaire de la part des joueurs, salariés, supporters, acteurs du monde économique et institutionnel, tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement. J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au cœur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche » a lâché Longoria.

« Je vais entamer la période la plus difficile de mon mandat »