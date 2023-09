Crise OM : Longoria reçoit un soutien inattendu !

Pierrick Levallet

Depuis ces derniers jours, l'OM est en pleine crise. Les supporters marseillais ne sont pas satisfaits par le jeu proposé par leur équipe et l'ont bien fait savoir. Cette ambiance pesante a notamment poussé Marcelino vers la sortie. Pablo Longoria, lui, s'est mis en retrait de ses fonctions. Le président de l'OM a d'ailleurs reçu un précieux soutien dans ce climat tendu.

Depuis quelques jours, rien ne va plus à l’OM. Alors que le club phocéen pointe à la troisième place de la Ligue 1, les supporters ne sont pas vraiment satisfaits du rendement de leur équipe. Ils l’ont d’ailleurs bien fait savoir au cours des derniers jours, notamment lors d’une réunion avec la direction marseillaise.

Rien ne va plus à l’OM

La situation a d’ailleurs dégénéré, puisque Pablo Longoria aurait même été menacé de mort par certains Ultras pour le pousser vers la sortie à en croire Eurosport . De ce fait, le président de l’OM a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions, tandis que Marcelino a décidé de claquer la porte seulement quelques semaines après son arrivée.

Les acteurs économiques Provençaux montent au créneau pour Longoria