Crise OM : La décision de Longoria est annoncée

Après avoir pris quelques jours de réflexion, Pablo Longoria va annoncer sa décision ce vendredi. Partira, ne partira pas ? La tendance n'est pas un départ. L'Espagnol devrait rester à son poste, mais attendrait plus de soutien, notamment de la part des autorités et notamment de la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

Pablo Longoria va prendre la parole. Ce vendredi, le président de l'OM va dévoiler sa décision à la Commanderie, lieu où il a été mis à mal par certains supporters lundi soir. Menacé, le responsable aurait songé à démissionner, mais selon les informations de RMC Sport, il pourrait finalement poursuivre son aventure à l'OM.

Longoria veut rester, mais...

A en croire le média, Pablo Longoria va rester à son poste. Il officialisera sa décision dans les prochaines minutes. On le décrit comme « revigoré et combatif » après avoir pris quelques jours de réflexion. De sa décision découleront beaucoup d’autres puisque son destin est étroitement lié à celui de Javier Ribalta, mais aussi de Stéphane Tessier et de Pedro Iriondo, ses collaborateurs.

McCourt a tout fait pour le retenir