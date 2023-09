Messi avait dit oui au PSG !

Benjamin Labrousse

Le 30 juin dernier, Lionel Messi quittait officiellement le PSG deux ans après son arrivée à Paris. Alors qu’il n’aura pas laissé une grosse impression aux supporters parisiens, le septuple Ballon d’Or a récemment multiplié les déclarations peu élogieuses à l’égard de son ancien club. Pourtant, La Pulga aurait aimé poursuivre sa carrière à Paris. Explications.

Lionel Messi revit. Du moins, c’est ce que le génie argentin laisse transparaître depuis son départ du PSG en juin dernier, notamment par le biais de déclarations pour le moins plutôt offensives à l’égard de son passage à Paris.

Messi recalé par le PSG ?

Si certains médias affirment que c’est l’Argentin qui a décidé de quitter le PSG, ce n’est pas le cas du journaliste du Parisien Dominique Sévérac. Dans une session de questions réponses avec les lecteurs du quotidien, le journaliste révèle que Léo Messi souhaitait continuer à Paris !

«Il est vexé de ne pas avoir été conservé»