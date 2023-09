Il quitte le PSG et déballe tout après son transfert

Pierrick Levallet

Contrairement à Warren Zaïre-Emery, Moussa Diaby n'a pas souhaité continuer au PSG. Barré par la concurrence, le joueur d'aujourd'hui 24 ans a préféré aller voir ailleurs et a donc signé au Bayer Leverkusen en 2019. L'actuel joueur d'Aston Villa s'est d'ailleurs livré sur son transfert en Bundesliga.

Au cours des dernières années, de nombreux joueurs issus du centre de formation n'ont pas connu le même destin que Warren Zaïre-Emery et ont préféré quitter le PSG pour poursuivre leur progression plutôt que de rester dans la capitale et se battre pour une place dans le onze. Cela a notamment été le cas de Moussa Diaby, transféré au Bayer Leverkusen contre un chèque de 15M€ lors de l’été 2019. Ce dernier s’est d’ailleurs lâché sur son départ du PSG.

«Le PSG a été une bonne aventure pour moi»

« Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs. Certains sont professionnels aujourd’hui, d’autres non. J’ai joué mon premier match professionnel au PSG. C’était un moment fort et important. Je ne peux pas oublier ça. C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG » a d’abord confié Moussa Diaby dans un entretien accordé à Onze Mondial .

«Je suis satisfait de mes quatre années à Leverkusen»

« Je suis arrivé à Leverkusen comme un jeune joueur, sans expérience, j’étais timide. Au fur et à mesure, je suis monté crescendo, je me suis adapté au club, à mes coéquipiers, à mon nouvel environnement. Certaines personnes parlaient français dans le club, comme Jonathan Tah, ça m’a aidé. J’ai eu deux coachs francophones aussi : Gerardo Seoane et Peter Bosz. Je suis satisfait de mes quatre années à Leverkusen. Le bilan est plus que positif. Aujourd’hui, je suis un joueur d’expérience avec de nombreux matchs de Bundesliga et de Coupe d’Europe à mon compteur. J’ai enchaîné les matchs sans blessure » a-t-il ensuite poursuivi.

«Avoir côtoyé Xabi Alonso, c’était un honneur»