OM : McCourt prépare le départ de Longoria ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'Olympique de Marseille traverse une crise majeure, l'avenir de Pablo Longoria semble incertain. Le président de l'OM assure qu'il n'a pas posé sa démission mais explique également que le contexte est devenu insoutenable. Par conséquent, Frank McCourt commencerait déjà à tâter le terrain pour la succession de l'Espagnol.

Depuis quelques heures, une crise majeure frappe l'OM qui se retrouve confronté au départ de Marcelino qui a préféré quitter ses fonctions, ne supportant plus le contexte actuel. Mais le coach espagnol pourrait bien ne pas être le seul à quitter ses fonctions du côté du club phocéen.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria sur le départ ?

Et pour cause, l'avenir de Pablo Longoria semble également incertain. Le président de l'OM, très marqué par la réunion avec les supporters et les menaces qu'il aurait reçues, a certes annoncé dans les colonnes de La Provence qu'il n'avait « pas proposé ma démission à Frank McCourt », mais il précise également que « dans les conditions actuelles, c’est très difficile d’avoir un projet et il est impossible de travailler ».

McCourt réfléchirait à sa succession