En pleine crise, un joueur de l’OM fait une demande forte à Longoria

Pierrick Levallet

Alors que la saison n'a débuté que depuis quelques semaines, l'OM traverse déjà sa première crise. Le club phocéen a vu Marcelino partir, et Pablo Longoria se mettre en retrait de ses fonctions en attendant de trancher. Pau Lopez a alors tenu à l'interpeller, lui faisant une demande forte pour son avenir.

Depuis quelques jours, rien ne va plus à l’OM. Pourtant troisième de Ligue 1, le club phocéen vit sa première crise. Elle a d’ailleurs eu raison de Marcelino, qui a déjà quitté la formation olympienne. Pablo Longoria, lui, a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions à la tête de la présidence avant de trancher définitivement pour son avenir sur la Canebière. En attendant, l’OM a fait son entrée en lice en Europa League et a tenu tête à l’Ajax ce jeudi (3-3). Et après la partie, Pau Lopez a adressé un message à Pablo Longoria.

«Je pense qu'on ne peut rien leur reprocher»

« Je voulais dire un mot aux quatre dirigeants qui ne sont pas là, notamment à Pablo (Longoria). On a fait ce match pour eux aussi. On les attend, on est là pour les soutenir. On va respecter tout ce qu'ils vont décider pour le club. S'ils décident de rester, on va faire je pense une saison extraordinaire. S'ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu'ils ont fait pour le club. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, ils ont changé la mentalité du club. Je pense qu'on ne peut rien leur reprocher » a expliqué le gardien de l’OM en zone mixte, dans des propos rapportés par RMC Sport .

«Tout le monde veut que l'OM marche bien»