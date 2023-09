L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne

Amadou Diawara

Alors que Pablo Longoria a été menacé de mort, Marcelino a décidé de claquer la porte de l'OM. Privé de l'entraineur espagnol, le président marseillais ne serait pas en quête d'un remplaçant. En effet, « la recherche d’un entraîneur est gelée » d'après Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe.

Après le nul entre l'OM et Toulouse, les supporters marseillais sont sortis de leurs gonds. En effet, le public du stade Vélodrome a fait part de sa colère aux joueurs de Marcelino. De surcroit, certains ultras de l'OM auraient menacé de mort Pablo Longoria, le président olympien.

Marcelino a quitté l'OM

Alors que l'OM est dans une situation critique, Marcelino a décidé de prendre la fuite. En effet, le coach espagnol a démissionné. L'OM ayant officialisé le départ de Marcelino ce mercredi. Et, pour le moment, Pablo Longoria n'aurait pas lancé les grandes manœuvres pour dénicher un nouvel entraineur d'après Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe .

«La recherche d’un entraîneur est gelée»