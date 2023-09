Le PSG signe un phénomène, le boss jubile

Pierrick Levallet

Le PSG tient un diamant brut dans son effectif. Âgé de seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery fait preuve d'une grande maturité et prouve qu'il dispose d'un grand potentiel. Luis Enrique ne se prive d'ailleurs pas de ses services depuis le début de saison. Luis Campos, de son côté, se félicite de l'avoir fait signer pro la saison passée.

Le nouveau phénomène du PSG, c’est sans doute lui. Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne par sa précocité. Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison passée, le milieu de terrain a déjà acquis une place de titulaire depuis l’arrivée de Luis Enrique. L’international Espoirs français est chargé de tenir l’entrejeu avec Vitinha et Manuel Ugarte.

Zaïre-Emery brille au PSG

Et pour le moment, ce choix de Luis Enrique se veut payant. Warren Zaïre-Emery a débuté tous les matchs de la saison jusqu'à présent, y compris contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Le jeune joueur se montre convaincant et confirme tout le potentiel dont il dispose. Et au sein de la direction du PSG, on se frotte les mains.

Luis Campos se félicite en interne