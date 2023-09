Du très lourd est encore annoncé pour le phénomène du PSG

Thibault Morlain

Bénéficiant de la confiance de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery enchaine les matchs en tant que titulaire avec le PSG. Et malgré ses 17 ans, le milieu de terrain n’en finit plus d’impressionner, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être appelé par Thierry Henry chez les Espoirs. Mais voilà qu’avec Zaïre-Emery, on serait loin d’avoir tout vu…

Lancé par Christophe Galtier au PSG, Warren Zaïre-Emery confirme aujourd’hui tout son potentiel sous les ordres de Luis Enrique. Formé à Paris, le milieu de terrain de 17 ans est le nouveau phénomène du club de la capitale. On n’a ainsi d’yeux que pour Zaïre-Emery et ne serait que le début.

« Offensivement il peut apporter encore plus, »

Jusqu’à où s’arrêtera Warren Zaïre-Emery ? A 17 ans, le joueur du PSG a encore une marge de progression folle. D’ailleurs, à propos du phénomène parisien, un habitué du Campus PSG a avoué pour Le Parisien : « Offensivement il peut apporter encore plus, heureusement qu’il a encore des axes d’amélioration ».

« Personne ne connaît encore le vrai Warren »