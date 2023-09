Le PSG lâche Neymar, un pote de Mbappé jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Buteur lors de la rencontre de Ligue des champions face au Borussia Dortmund ce mardi soir (2-0), Achraf Hakimi semble avoir retrouvé son niveau après plusieurs mois délicats marqués par des soucis extra sportifs. Le départ de certains joueurs sud-américains comme Lionel Messi ou Neymar aurait, aussi, joué un rôle dans ce retour en forme.

Achraf Hakimi a vécu une saison 2022/2023 délicate. Il faut dire que l'international marocain a accumulé les désagréments. Le joueur a divorcé, mais a surtout été accusé de viol par une jeune femme, ce qui a vraisemblablement eu un impact sur son niveau de jeu au PSG.





Révolution au PSG, il fait passer un beau message https://t.co/prcSTwFNbO pic.twitter.com/SO4mNxMt1y — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Hakimi flambe au PSG

Mais depuis le début de la saison et l'arrivée de Luis Enrique, Hakimi semble avoir retrouvé des couleurs, comme l'illustre son but face au Borussia Dortmund mardi. « Non, il n’y a pas eu de modification dans sa préparation. Il est simplement heureux de jouer et ça se voit sur le terrain » assure son entourage dans les colonnes de L'Equipe.

Hakimi libéré après le mercato estival ?

Porche de Kylian Mbappé, Hakimi semble être, aussi, plus libéré depuis le départ de certains joueurs sud-américains comme Lionel Messi ou Neymar avec qui les relations étaient froides. A en croire le quotidien sportif, cela participe au retour au premier plan d'Hakimi.