Un grand retour se prépare au PSG, ça ne va pas plaire à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé de longue date, Nuno Mendes n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis le début de saison. Néanmoins, son retour se précise et cela pourrait bouleverser les plans de Luis Enrique. Et pas seulement. En effet, le retour du Portugais dans le onze de départ du PSG pourrait poser problème à Achraf Hakimi, le grand porte de Kylian Mbappé dans le vestiaire.

Depuis le début de saison, Luis Enrique est privé de certains joueurs sur blessure à savoir Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Aucun de ses trois joueurs n'a disputé la moindre minute cette saison avec le PSG, mais leur retour se prépare.

Le PSG fait une promesse en privé sur un transfert et annonce du lourd https://t.co/Qc1hmndDOd pic.twitter.com/btZkpeqyY8 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Nuno Mendes bientôt de retour ?

A commencer par celui de Nuno Mendes. Blessé de longue date, le Portugais semble être sur le retour. « Victime d’une petite infection », il était toutefois absent pour le choc contre le Borussia Dortmund mardi soir. Mais le latéral gauche du PSG devrait bientôt revenir.

Hakimi pourrait en faire les frais