Une star snobe le PSG, elle s'explique

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG songeait à s'offrir les services de Joao Félix. Toutefois, l'attaquant portugais a finalement rejoint le FC Barcelone de Xavi. Interrogé sur son été agité, Joao Félix a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre le Barça en baissant considérablement son salaire.

Pour étoffer son attaque, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato cet été. En effet, le club de la capitale s'est offert six joueurs à vocation offensive : Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

PSG : Nouveau coup de gueule pour le transfert à 45M€ de Verratti https://t.co/dvmYN2DEXP pic.twitter.com/IH1gR3xYv4 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Joao Félix a snobé le PSG pour le Barça

En plus de ces six attaquants, Joao Félix figurait également sur les tablettes du PSG lors du dernier mercato estival. Toutefois, il a finalement rejoint le FC Barcelone de Xavi. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Joao Félix a d'ailleurs expliqué pourquoi il avait choisi de signer au Barça, et ce, en baissant considérablement son salaire.

«J'ai toujours pensé que ce serait l'endroit idéal»