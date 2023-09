Cette star snobe le PSG et veut imiter Messi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Harry Kane a snobé le PSG pour s'engager en faveur du Bayern. Alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, l'international anglais a confié qu'il voulait imiter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et ce, en étant aussi performant dans sa vingtaine que dans sa trentaine.

Etincelant sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane a tapé dans l'œil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG voulait offrir le buteur anglais à Luis Enrique lors du dernier mercato estival. Toutefois, Harry Kane a préféré s'engager en faveur du Bayern.

Kane snobe le PSG pour le Bayern

Alors qu'il n'a rien perdu de sa superbe au Bayern, Harry Kane a un souhait pour son avenir. Agé de 30 ans, le buteur de Thomas Tuchel veut imiter Lionel Messi (36 ans) - qui a quitté le PSG pour signer à l'Inter Miami cet été - et Cristiano Ronaldo (38 ans) en étant aussi performant dans sa vingtaine que dans sa trentaine.

Kane veut faire aussi bien que Messi