Inquiétude pour Messi, son entraineur sort du silence

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs jours, l'état de santé de Lionel Messi fait couler beaucoup d'encre. L'attaquant argentin avait alerté sur son état de fatigue lors du rassemblement de l'Albiceleste et ça ne s'est pas amélioré dernièrement. Il a d'ailleurs été mis sur le banc par Tata Martino qui a tout de même donné de ses nouvelles.

Les choses se passent plutôt bien pour Lionel Messi depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami. Loin de la pression médiatique du PSG, le septuple Ballon d'Or s'éclate avec son nouveau club où il a enchainé de nombreux matchs. Malgré tout, le poids de l'âge commence à se faire sentir pour l'Argentin qui avait alerté sur son état physique en sélection, avec l'Argentine. Lionel Scaloni avait décidé de s'en passer face à la Bolivie pour qu'il se repose. Tata Martino a fait de même.

Messi n'a pas joué

Depuis l'arrivée de Lionel Messi, l'Inter Miami restait sur 12 matchs sans défaite. La série a pris fin face à Atlanta United dans la nuit de samedi à dimanche. Les Floridiens se sont inclinés 5 buts à 2 tandis que l'ancien joueur du PSG est resté assis sur le banc, au même titre que son grand ami Jordi Alba. Tata Martino en a dit plus sur leur condition physique.

«Fatigue musculaire» pour Messi