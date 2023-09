Frayeur pour Messi, son entraîneur prend la parole

Jean de Teyssière

L'Inter Miami sait aussi gagner sans Lionel Messi. Le club américain a remporté son match samedi soir face au Sporting Kansas City et reste invaincu depuis 12 matchs. Cette victoire continue de les rapprocher des play-offs de la MLS. Avec la sélection argentine, Lionel Messi a récemment battu l'Équateur grâce à un coup-franc de la Pulga mais cette dernière est sortie avant la fin du match et aurait même passé des examens à l'hôpital de Buenos Aires ce samedi. Mais l'entraîneur de l'Inter Miami, Gerardo Martino se voulait rassurant.

Même sans Lionel Messi, l'Inter Miami sait gagner des matchs. L'arrivée de l'Argentin a en tout cas amené un souffle nouveau dans cette équipe américaine, souffle qui ne retombe pas. Depuis 12 matchs toutes compétitions confondues, l'Inter Miami est invaincue. Mais la situation physique de Lionel Messi était l'un des sujets principal et Gerardo « Tata » Martino, l'entraîneur de l'équipe floridienne a abordé ce sujet.

Messi à l'hôpital ce samedi

Lors du match comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a permis à l'Argentine de sortir d'une mauvaise passe grâce à un coup-franc chirurgical à l'entrée de la surface adverse. Mais l'ancien joueur du PSG a demandé à être remplacé à la 89ème minute de jeu, craignant une blessure. Et selon Mundo Deportivo , le champion du monde argentin est même allé faire des tests dans une clinique de Buenos Aires...

«Nous savons qu'il a dû être remplacé, nous ne savons pas si la situation est grave ou non, ce qui n'est évidemment pas le cas»