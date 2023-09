Messi, Haaland, Mbappé... qui mérite le Ballon d'Or ?

La rédaction

Ce mercredi, France Football a révélé les noms des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2022-2023. Selon vous, qui mérite de remporter le Graal à l'issue de cette saison : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Leo Messi, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ou un autre joueur ? A vos votes !

Lors de cette saison 2022-2023, Manchester City et l'Argentine se sont illustrés. En effet, les Citizens de Pep Guardiola ont remporté la Ligue des Champions, tandis que l' Albiceleste menée par Lionel Messi s'est offerte la Coupe du Monde. D'une part, Manchester City a dû se défaire des vaillants joueurs de l'Inter en finale. D'autre part, l'Argentine s'est frottée à l'équipe de France de Kylian Mbappé, qui a éclaboussé de sa classe la rencontre jusqu'à la séance des tirs au but.

Messi remporte son duel contre Mbappé au Qatar

Logiquement, Lionel Messi, Kylian Mbappé et les meilleurs joueurs de Manchester City de la saison 2022-2023 - à savoir Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Rodri et Ruben Dias - postulent pour le Ballon d'Or. En effet, France Football a dévoilé les noms des 30 joueurs nommés pour cette distinction personnelle, à savoir le titre de meilleur joueur du dernier exercice. Et ils font partie de la liste.

Manchester City a gagné la Ligue des Champions

Outre les huit favoris, voici les 22 autres joueurs pouvant remporter le Ballon d'Or 2023 : Josko Gvardiol (Croatie, Leipzig), Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich), André Onana (Cameroun, Inter Milan), Karim Benzema (France, Real Madrid), Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), Bukayo Saka (Angleterre, Arsenal), Jude Bellingham (Angleterre, Dortmund), Randal Kolo Muani (France, Francfort), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, Naples), Nicolo Barella (Italie, Inter Milan), Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa), Martin Odegaard (Norvège, Arsenal), Yassine Bounou (Maroc, Séville), Julian Alvarez (Argentine, Manchester City), Vinicius Jr (Brésil, Real Madrid), Antoine Griezmann (France, Atlético de Madrid), Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), Robert Lewandowski (Pologne, Barcelone), Kim Min-jae (Corée du Sud, Naples), Luka Modric (Croatie, Real Madrid), Victor Osimhen (Nigéria, Naples) et Harry Kane (Angleterre, Tottenham).



Selon vous, qui mérite de remporter le Ballon d'Or ? C'est le moment de voter !