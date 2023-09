Drame au Maroc, l’OM et le PSG réagissent

Hugo Chirossel

C’est un véritable drame qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Le pays a été touché par un très violent séisme d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Une catastrophe qui a entraîné la mort de 632 personnes selon le dernier bilan provisoire. Plusieurs clubs, à l’image du PSG et de l’OM, ont publié un message de soutien.

Au moins 329 personnes ont quant à elles étaient blessées.

«L’OM adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain»

Par le biais d’un communiqué, plusieurs clubs ont apporté leur soutien au Maroc. « Dans cette terrible épreuve, l’Olympique de Marseille adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain et à toutes les personnes touchées par la tragédie survenue cette nuit », a déclaré l’OM, club d’Amine Harit et Azzedine Ounahi, tous les deux internationaux marocains.

«Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains»