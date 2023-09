Record historique en vue ? Cristiano Ronaldo annonce la couleur

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a certes soufflé sa 38ème bougie en février dernier. Néanmoins, le Portugais a récemment clairement fait savoir qu’il comptait poursuivre sa carrière après ses 40 ans. Une sixième Coupe du monde historique pour Ronaldo en 2026 ? Le principal intéressé n’a pas fermé la porte à une telle éventualité.

Cristiano Ronaldo est un chasseur de records. Le quintuple Ballon d’or a été doublé par son rival historique qu’est Lionel Messi pour la récompense individuelle suprême, l’Argentin en comptant sept. En outre, Messi a raflé une Coupe du monde, trophée qui fait toujours défaut à la légende portugaise, néanmoins, Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire avec ses 850 buts.

Une sixième Coupe du monde pour Cristiano Ronaldo ?

Et alors que Lionel Messi avait assuré avant le Mondial au Qatar que ce serait sa dernière Coupe du monde, le laissant à un total de cinq participations comme Gianluigi Buffon, Lothar Matthaus ou encore Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo n’a clairement pas fermé la porte à la Coupe du monde 2026 bien qu’il sera alors âgé de 41 ans.

«La Coupe du monde 2026 ? Je ne peux pas me projeter aussi loin. Tout peut arriver»