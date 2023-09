PSG : Le successeur de Messi prêt à donner sa réponse ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi s’est lancé en quête de son rêve américain l’intersaison et a donc quitté le PSG en ce sens. La presse anglaise évoquait en fin de saison dernière une volonté du club parisien de s’attacher les services de Martin Odegaard afin de le remplacer. Néanmoins, tout serait déjà terminé pour le capitaine d’Arsenal.

Martin Odegaard a connu un long chemin sinueux depuis sa signature au Real Madrid en 2015. Ayant effectué divers prêts aux Pays-Bas puis à la Real Sociedad avant de pousser Mikel Arteta à tomber sous son charme lors d’un prêt à Arsenal, l’international norvégien est même devenu le capitaine d’Arsenal et l’un des favoris des supporters.

Martin Odegaard pour remplacer Lionel Messi ?

Ses performances ne semblent pas être passées inaperçues. The Daily Mail a révélé il y a quelques semaines, au moment du départ de Lionel Messi pour l’Inter Miami, que le comité de direction du PSG s’intéresserait au profil du meneur de jeu d’Arsenal pour combler le vide que Lionel Messi laisserait au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le PSG semble avoir pris une autre direction sur le mercato lorsque Martin Odegaard aurait pour sa part pris une grande décision pour la suite.

«Odegaard est amoureux d'Arsenal, et Arsenal est amoureux d’Odegaard»

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025, Martin Odegaard pourrait bénéficier d’une prolongation de contrat imminente comme ce fut les cas de Gabriel Martinelli, de William Saliba et de Bukayo Saka. C’est du moins ce que Fabrizio Romano a laissé entendre pour CaughtOffside . « Odegaard est amoureux d'Arsenal, et Arsenal est amoureux d'Odegaard, donc le sentiment est mutuel qu'ils vont continuer ensemble pendant longtemps. Odegaard est le capitaine du club et un joueur important sur et en dehors du terrain. Arsenal prévoit de poursuivre les négociations contractuelles avec Odegaard dans les semaines et les mois à venir, afin de conclure un nouveau contrat ».

«Les autres clubs ? Il n'y a rien à signaler, rien à surveiller parce qu'Odegaard est très heureux à Arsenal»