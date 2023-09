Messi s’emporte, il se fait calmer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré son départ aux Etats-Unis, Lionel Messi n'a pas perdu son esprit de compétiteur. Après un match nul face à Nashville le 31 août dernier, l'international argentin se serait énervé dans le vestiaire et avait dû être calmé par son entraîneur Gerardo "Tata" Martino. Le coach de l'Inter Miami est revenu sur cet épisode.

Beaucoup pensaient que Lionel Messi filait aux Etats-Unis pour profiter d'un cadre de vie agréable, et d'un salaire confortable. Mais âgé de 36 ans, l'ancien joueur du PSG n'a pas rejoint l'Inter Miami pour faire de la figuration. L'ancienne star du Barça est déterminée à remporter tous les matches et le moindre faux pas provoque une colère immense chez elle. Lors d'un entretien accordé à The Athletic, Gerard Martino a dévoilé une anecdote qui illustre la mentalité de Messi.

« Détends-toi »

« Leo était visiblement frustré après notre nul 0-0 contre Nashville (le 30 août dernier ndlr). J’ai dû lui dire: ‘détends-toi, on ne va pas gagner tous les matchs. Nous ne pouvons pas nous contenter de matchs nuls, mais nous devons continuer à trouver des moyens de progresser. Nous essayons toujours de nous retrouver (en équipe), mais il est en quête permanente de victoire et c’est très difficile de changer cette mentalité, poursuit le technicien argentin. Je ne voudrais jamais non plus changer cette mentalité. C’est ce qui le rend meilleur » a confié le technicien argentin.

« Il n’a pas perdu cette volonté de compétition »