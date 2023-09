PSG : Cristiano Ronaldo, Messi... Mbappé a changé d'avis

Amadou Diawara

Totalement fan de Cristiano Ronaldo depuis sa plus tendre enfance, Kylian Mbappé a été interrogé sur la rivalité avec Lionel Messi. Et le numéro 7 du PSG a avoué qu'il voyait la Pulga différemment depuis qu'il avait joué avec elle à Paris. Désormais, Kylian Mbappé n'est plus obnubilé par CR7.

Depuis son enfance, Kylian Mbappé est un grand fan de Cristiano Ronaldo. A tel point qu'il n'avait d'yeux que pour lui, et ce, même face à Lionel Messi. Mais depuis que le numéro 7 du PSG a joué avec la Pulga , il voit les choses différemment.

PSG : Le nouveau salaire de Verratti dévoilé, c’est le jackpot https://t.co/VLTfAUEMw3 pic.twitter.com/7szBsAdSL5 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Mbappé a tranché entre Messi et Ronaldo

Dans un live réalisé sur Instagram , Kylian Mbappé a été invité à trancher entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et le capitaine de l'équipe de France a avoué qu'il était désormais capable de voir les qualités XXL de la Pulga . Ce qui n'était pas le cas lorsqu'il n'avait pas encore cohabité avec lui au PSG. En effet, Kylian Mbappé ne voyait personne d'autre que Cristiano Ronaldo.

«J'aime beaucoup Cristiano, mais...»