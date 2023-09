Le PSG annonce la couleur pour la blessure de Mbappé

Thibault Morlain

Lundi, l’équipe de France s’est inclinée en Allemagne. Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé n’a pas participé. Le joueur du PSG est resté sur le banc de touche durant les 90 minutes. La raison ? Mbappé avait un problème physique, étant touché au genou. La question est alors de savoir s’il sera là pour affronter Nice ce vendredi. Le PSG a donné de nouveaux éléments.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprendre ses droits. Et ce vendredi soir, on aura le droit à une rencontre entre le PSG et l’OGC Nice en ouverture de la 5ème journée. Kylian Mbappé sera-t-il de la partie ? Embêté par un problème au genou, le joueur du PSG n’a pas joué avec l’équipe de France face à l’Allemagne. Quid alors de sa forme physique ?

PSG : Dembélé chargé après son transfert, il en rajoute une couche https://t.co/0hnxWcnSQJ pic.twitter.com/zXgrXkPVxQ — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Examen « rassurant » pour Mbappé

Ce jeudi, à la veille de la rencontre face à Nice, le PSG a fait le point sur ses blessés dans un communiqué. Et à propos de Kylian Mbappé, il est précisé : « Après un examen clinique rassurant effectué ce jour au niveau du tendon rotulien, Kylian Mbappé participera à la séance d’entrainement du jour ».

Asensio absent plusieurs semaines