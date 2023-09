Alerte pour Mbappé ? Le PSG peut souffler

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France s’est inclinée ce mardi soir face à l’Allemagne, Kylian Mbappé n’a pas pris part à la rencontre des Bleus. Le joueur du PSG est resté sur le banc de touche durant les 90 minutes. Il faut dire que Mbappé avait une gêne physique. Faut-il alors s’inquiéter pour l’attaquant parisien ? Didier Deschamps a donné des nouvelles rassurantes.

En ce mois de septembre, les gros échéances vont arriver pour le PSG. En effet, le club de la capitale va retrouver la Ligue des Champions avec un groupe relevé composé du Milan AC, Newcastle et Dortmund. Luis Enrique aura donc besoin de toutes les forces en présence pour ces gros chocs européens. Et voilà que le PSG peut quelque peu souffler concernant Kylian Mbappé.

« Ce n’est pas grave »

Ce mardi, face à l’Allemagne, Kylian Mbappé n’a pas joué avec l’équipe de France. Et pour cause, il était quelque peu diminué physiquement à cause d’un problème au genou. Mais cela ne serait pas si grave. En effet, en conférence de presse, Didier Deschamps a assuré : « Il a un problème au tendon rotulien qui n'est pas grave, mais qui le gêne ».

« Je n'ai pas de risques à prendre sur un tel match »