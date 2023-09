PSG : En direct, il révèle une discussion musclée avec Verratti

Thibault Morlain

Entre le PSG et Marco Verratti, l’heure de la séparation a sonné. L’Italien a atterri au Qatar et va s’engager avec le club d’Al-Arabi. Un soulagement pour Jérôme Rothen qui ne cachait plus son agacement à propos de Verratti ces dernières semaines. L’ancien joueur du PSG n’a d’ailleurs pas manqué de le dire directement au principal intéressé.

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti va laisser une trace dans l’histoire du club de la capitale. Mais voilà que les derniers mois ont été très difficiles pour l’Italien, ciblé par de nombreuses critiques. En effet, celui qui va quitter le PSG pour Al-Arabi au Qatar s’est vu reproche son faible niveau dans les grands rendez-vous. Jérôme Rothen a notamment été l’un des grands détracteurs de Verratti et il a d’ailleurs fait une révélation à propos de l’ancien joueur de Pescara.

Mbappé - PSG : Benzema a brisé «le plan parfait» https://t.co/8eUUhgG8cV pic.twitter.com/wf915c6GG8 — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Il m’a extrêmement déçu »

Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen est revenu sur son agacement à l'encontre de Marco Verratti. « J’étais très dur sur les derniers mois avec lui car il m’a extrêmement déçu dans son attachement. C’est pour ça que je voulais que ça se termine », a lâché l’ancien joueur du PSG.

« J’ai eu une discussion directe avec lui où on s’est dit les choses »