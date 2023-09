La grande décision de Thierry Henry qui enchante le PSG

Arnaud De Kanel

Fraichement nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry a déjà pris une très grande décision. L'ancien entraineur de l'AS Monaco a confié le brassard de capitaine à Warren Zaïre-Emery, le jeune crack du PSG. Un rôle qui va totalement changer la vie du Parisien et qui enchante forcément son club.

Thierry Henry connait un franc succès pour ses débuts à la tête des Bleuets . Vainqueur de ses deux premiers matchs avec la manière, le sélectionneur des Espoirs fait déjà l'unanimité. Ses choix sont payants, comme celui de faire de Warren Zaïre-Emery son capitaine. Malgré son jeune âge, le joueur du PSG se mue en chef de troupe sous la houlette de Thierry Henry. Une aubaine pour le club de la capitale qui voit son phénomène prendre de l'expérience dans un tout nouveau domaine.

«J’ai choisi Warren Zaïre-Emery capitaine pour savoir s’il était prêt»

Thierry Henry a expliqué cette décision après la rencontre face au Danemark. « J’ai choisi Warren Zaïre-Emery capitaine pour savoir s’il était prêt. Sur le terrain, il l’était, mais je voulais le voir dans le vestiaire. On a eu beaucoup de réponses. On sait très bien ce qu’il a dans ses pieds, on voulait voir comment c’était dans la tête », assurait le sélectionneur des Bleuets en conférence de presse. Warren Zaïre-Emery est honoré de porter le brassard.

«Une fierté»