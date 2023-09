PSG : Kylian Mbappé se fait tacler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Si l'équipe de France est parvenue à se défaire du piège irlandais jeudi soir en s'imposant finalement 2-0 au Parc des Princes, Kylian Mbappé n'a pas rendu la copie attendue par les observateurs. Et la star du PSG se fait même tacler sur son niveau de jeu pendant la rencontre, lui qui porte pourtant le numéro 10.

Alors qu'il fait partie des attaquants les plus performants au monde et qu'il enchaine les prestations XXL chaque semaine avec le PSG, Kylian Mbappé est logiquement attendu au tournant à chacune de ses sorties sous le maillot de l'équipe de France. De plus, l'enfant de Bondy a été nommé capitaine des Bleus et porte le célèbre numéro 10, ce qui rajoute indéniablement de lourdes responsabilités sur ses épaules. Mais jeudi dernier, face à l'Irlande (2-0) dans son jardin du Parc des Princes, Mbappé a déçu.

« Il n’a rien à voir avec le numéro 10 »

Sur les ondes de RMC Sport, l'entraîneur Rolland Courbis a pointé du doigt Mbappé et sa volonté de porter le numéro 10 alors qu'il ne correspond en rien à ses qualités selon lui : « Dans sa vision des choses, Mbappé veut le numéro 10 alors qu’il n’a rien à voir avec le numéro 10. Kylian, ça c’est pour Pelé, Maradona, Zizou. Toi tu es un autre monstre. Mais le numéro 10, ce n’est pas toi. Tu es un très grand joueur sans avoir besoin du numéro 10 dans le dos », estime l'ancien entraîneur de l'OM.

Un brassard qui interroge