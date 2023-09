Un joueur du PSG enchaîne les erreurs et se fait tacler

Axel Cornic

Installé comme un titulaire indiscutable il y a un an, Gianluigi Donnarumma ne semble pas vraiment faire l’unanimité et est souvent pointé du doigts pour ses erreurs. C’est le cas au Paris Saint-Germain, mais également en Italie, où il est pourtant considéré comme l’un des plus grands talents de la Squadra Azzurra.

Depuis son plus jeune âge, Gianluigi Donnarumma est comparé aux plus grands gardiens de l’histoire. Il faut dire qu’il a débuté très tôt à l’AC Milan, s’installant comme titulaire à seulement 16 ans et devenant le dernier rempart de la sélection italienne seulement cinq années après. Son passage au PSG a été un nouveau pallier franchi, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit une réussite totale pour le moment.

Les erreurs s’accumulent

Dès sa première saison Donnarumma a fait parler de lui, devenant l’un des principaux coupables de l’élimination en ligue des Champions face au Real Madrid. Son erreur face à Karim Benzema lors du match retour a été très commentée, même si l’Italien a toujours assuré qu’il y avait faute sur lui. Ça ne s’est pas arrangé au fil du temps puisqu’il a collectionné quelques bourdes qui ont coûté cher au PSG… mais également à sa sélection !

Une place de titulaire remise en question avec l’Italie ?