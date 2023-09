Mbappé - PSG : Le Real Madrid active un plan B

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement dans un an. Et en cas d'échec sur ce dossier, la Maison-Blanche aurait déjà tout prévu. En effet, le club merengue compterait s'offrir les services de Julian Alvarez (Manchester City) en cas de mauvaise surprise avec Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 parisien a rempilé pour une durée de deux années, avec une option pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025. Toutefois, Kylian Mbappé a refusé d'activer cette clause au final.

Le Real Madrid va s'attaquer à Mbappé en 2024

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation de la superstar française, le Real Madrid a pour objectif de boucler son transfert pour 0€ dans un an. Et en cas de nouvel échec avec Kylian Mbappé, l'écurie merengue aurait déjà un plan B en tête.

Julian Alvarez, le plan B du Real après Mbappé ?