Crise à l'OM : L'annonce de cette star !

Auteur d'un doublé jeudi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3), Pierre-Emerick Aubameyang a permis à l'OM d'éviter une défaite qui aurait fait grandement parler dans le contexte actuel. Et le Gabonais ne cache pas son soulagement à l'issue de la rencontre, à quelques jours du choc contre le PSG.

Jeudi soir, l'OM se déplaçait sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam afin de lancer sa campagne de Ligue Europa, le tout dans un contexte brûlant et sans Marcelino, qui vient de poser sa démission. Néanmoins, les Marseillais ont réussi à arracher le nul (3-3) grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne cachait pas son soulagement après le match.

Aubameyang satisfait du nul contre l'Ajax

« Je pense que c'est un bon point au vu de la situation en général. Ce n'était pas facile, ça reste l'Ajax. Je pense que prendre un point comme on l'a pris, c'est une bonne chose pour nous », lance l'attaquant de l'OM au micro de Canal+. Un avis partagé par Pau Lopez.

«Tout le monde veut que l'OM marche bien»