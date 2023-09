Transferts : La nouvelle star de l’OM est sous pression ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par l'OM durant le mercato estival après la résiliation de son contrat avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang sera forcément attendu au tournant cette saison de part son statut de star. Et Edouard Cissé, ancien joueur marseillais, en attendant beaucoup de la part du buteur gabonais.

L'OM traverse actuellement une grosse période de crise avec le départ soudain de Marcelino lié à un conflit ouvert avec certains ultras du club, mais malgré tout, la saison continue pour la formation phocéenne. Et Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans), qui avait été attiré libre durant le mercato estival, aura bien évidemment un rôle majeur à jouer dans le secteur offensif de l'OM.

Cissé attend Aubameyang au tournant

Interrogé sur le site officiel de la Ligue 1, Edouard Cissé a évoqué toute la pression qui pesait sur les épaules d'Aubameyang depuis son arrivée : « J’ai très peu vu l’OM et quand ça a été le cas, ils ne m’ont pas emballé… Mais celui que je vais regarder plus attentivement, c’est Pierre-Emerick Aubameyang, comment il va se fondre dans le collectif », indique l'ancien milieu de terrain, passé par l'OM entre 2009 et 2011.

« C’est la recrue phare »